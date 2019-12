Acqua Calizzano Carcare, sconfitta casalinga in 3 set

Carcare. Quinta sconfitta in campionato per l’Acqua Calizzano Carcare. Le biancorosse hanno perso 0 a 3 contro L’Alba Volley al termine di una partita giocata bene solo in alcuni frangenti e nella quale, evidentemente, le valbormidesi hanno espresso troppa discontinuità per riuscire a contrastare le giovani piemontesi.

Una palla dubbia sul 21-22 del primo set sgretola le certezze del Carcare, che cede il primo parziale per 21 a 25. Le valbormidesi pagano pegno sul piano del morale e cominciano malissimo il secondo set, andando sotto 1-7. Poi le padrone di casa si riprendono, lottano e cercano di riequilibrare il match, ma sul 19-20 il muro di Alba fa la differenza: 20-25 e ospiti avanti 2 set a 0.

