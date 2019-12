De Ferrari (M5S) sull’ambiente: “Manca doverosa attenzione all’emergenza climatica in atto”

Regione. “Un Bilancio di previsione 2020-2022 che ignora la questione ambientale e l’emergenza climatica in atto è un bilancio miope che non vede, non sente e non parla delle reali criticità ambientali della nostra regione”, spiega il consigliere regionale di Movimento 5 Stelle Liguria Marco De Ferrari, nella relazione di minoranza presentata nell’odierna seduta consiliare.

Il 2020 viene definito da De Ferrari come l’anno zero. Continua il consigliere: “Il 2020 deve rappresentare ‘l’anno zero’ del decennio che ci porta a raggiungere tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile previsti nell’Agenda 2030 degli accordi di Parigi. E il ruolo pilota deve assumerlo la regione con gli enti locali, pianificando puntuali investimenti, anche attraverso strategie e piani di azione condivisi a tutela del nostro preziosissimo Capitale Naturale, fucina di biodiversità, da tutelare in chiave etica e sostenibile, come diritto universale e principale fattore di resilienza del territorio”.

