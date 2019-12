A Finalborgo fa tappa il “Banff Centre Mountain Film Festival World Tour”

Finale Ligure. Finalborgo ancora una volta si presenta come location prescelta per ospitare uno degli eventi più significativi in ambito outdoor: venerdì 14 febbraio 2020 ospiterà una tappa dell’8a edizione del “Banff Centre Mountain Film Festival World Tour Italy”, la rassegna cinematografica dedicata ai temi dell’avventura, dell’esplorazione e degli sport outdoor che è curata e organizzata da Itaca The Outdoor Community, nata nel 2013 per portare in Italia i migliori film scelti tra i finalisti al Banff Centre Mountain Film Festival (BCMFF).

Per Finalborgo essere tappa del “Banff Centre Mountain Film Festival World Tour Italy” vuol dire entrare un circuito internazionale che tocca 44 Paesi e conta partecipazione di oltre 550.000 spettatori per un numero complessivo di circa 1.200 serate che si svolgono in oltre 600 teatri e cinema in tutto il mondo.

