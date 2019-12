Al via le prevendite dei biglietti per gli spettacoli di AlbengAteatro2020

Albenga. Da lunedì 16 dicembre è possibile acquistare anche i biglietti per i singoli spettacoli della nuova stagione del Teatro Ambra di Albenga, dopo le due settimane dedicate alla riconferma dei vecchi abbonati e le ulteriori due riservate esclusivamente ai nuovi abbonati, che hanno ottenuto una buonissima risposta di pubblico, prosegue la promozione della Teatro Ingaunia diretta da Mario Mesiano.

“Siamo molto grati al pubblico dell’Ambra, grati e soddisfatti per come la gente stia reagendo alle nostre proposte – dichiara Mesiano – I riconoscimenti più grandi per il nostro lavoro sono proprio la vicinanza ed il sostegno del pubblico che da anni ci segue e dimostra l’apprezzamento per quello che riusciamo a fare per la nostra amata Albenga, oltretutto, questa nuova stagione si apre proprio lunedì 3 gennaio 2020 con una presenza albenganese. Lo spettacolo ‘Ciao Amore Ciao’ vede protagonista Stefania Fratepietro poliedrico talento ingauno che da qualche anno vive a Roma ed ha collezionato una serie di successi nazionali, al suo fianco il bravo Luca Notari in una commedia musicale di altissimo livello basata sulla storia di Luigi Tenco. Non si può e non si deve mancare. Intanto invito tutti a regalare e regalarsi un abbonamento o uno spettacolo a teatro” conclude Mesiano.

