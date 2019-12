Alassio, giocatori del Don Bosco Vallecrosia derubati durante la partita

Alassio. Amara sorpresa domenica per i giocatori della prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, impegnati nella partita contro il Baia Alassio Calcio allo stadio Sandro Ferrando di Alassio. Durante il loro rientro a casa, infatti, hanno scoperto che nel corso del match qualcuno li aveva derubati.

“I ladri probabilmente si sono intrufolati negli spogliatoi mentre i ragazzi erano in campo per giocare la decima giornata del girone A di Prima Categoria – fa sapere la società imperiese – Mentre tornavamo verso casa ci siamo accorti che a diversi ragazzi mancavano soldi dai portafogli, lasciati negli spogliatoi insieme agli altri oggetti personali. Fortunatamente non hanno preso cellulari o altro”.

... » Leggi tutto