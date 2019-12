Allerta rossa, il sindaco di Rezzo Renato Adorno: «Possibile l’evacuazione di Cenova»

Rezzo. La quantità di pioggia prevista domani sul territorio imperiese e in particolare nell’entroterra mette in apprensione le zone più colpite dagli ultimi eventi alluvionali, segnatamente Cenova frazione di Rezzo.

Il sindaco del centro della valle Arroscia Renato Adorno dichiara: «Siamo già fin d’ora in costante collegamento con i Vigili del fuoco, protezione civile nazionale e regionale uffici della Provincia e della Regione. Se dovesse scendere la quantità di pioggia prevista non siamo in grado di garantire che i detriti che si sono accumulati nella parte alta Valle sopra l’abitato di Cenova non possano non ricadere sulle abitazioni. Per questo stiamo prendendo in considerazione di evacuare la frazione».

