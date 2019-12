Bergeggi, auto urta pedone ma non si ferma a prestare soccorso: indagine della polizia stradale

Bergeggi. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale su un investimento pedonale avvenuto ieri a Bergeggi, in via Colombo, all’altezza dell’Aurelia.

Secondo quanto appreso, il conducente di un’auto avrebbe urtato un pedone che stava attraversando la strada, non sulle strisce pedonali. Il colpo all’uomo di 65 anni sarebbe avvenuto con lo specchietto, forse un impatto talmente lieve che l’autista non se ne sarebbe accorto, porseguendo tranquillamente alla guida della vettura, senza fermarsi a prestare soccorso.

... » Leggi tutto