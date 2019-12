Furti al campo, i ragazzi della prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia restano senza soldi

Vallecrosia. Furti ai ragazzi della prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. E’ successo domenica scorsa durante la partita contro il Baia Alassio Calcio, andata in scena allo stadio Sandro Ferrando ad Alassio.

«I ladri probabilmente si sono intrufolati negli spogliatoi mentre i ragazzi erano in campo per giocare la decima giornata del girone A di Prima Categoria – fa sapere la società biancorossa – Mentre tornavamo verso casa ci siamo accorti che a diversi ragazzi mancavano soldi dai portafogli, lasciati negli spogliatoi insieme agli altri oggetti personali. Fortunatamente non hanno preso cellulari o altro».

