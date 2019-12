Sanità, responso definitivo: gli ospedali di Albenga e Cairo affidati ai privati dell’Istituto Galeazzi

Regione. È definitivo l’affidamento all’Istituto Galeazzi della gestione degli ospedali Santa Maria di Misericordia di Albenga e San Giuseppe di Cairo: sul sito di Regione è stata pubblicata l’aggiudicazione definitiva del bando di gara.

“Avevamo detto che entro Natale avremmo avuto una parola definitiva su questa vicenda – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – ed è stato così. Quindi siamo molto soddisfatti perché da oggi abbiamo la certezza su chi gestirà questi due ospedali: ora si deve procedere con la massima celerità nella stipula del contratto tra il privato e la Asl2 per poter restituire ai cittadini di Cairo e Albenga e dei rispettivi comprensori i due pronto soccorso che, insieme a quello del Saint Charles di Bordighera, erano stati declassati in punti di primo intervento dalla precedente amministrazione di centrosinistra, potenziando l’offerta sanitaria di quei territori. E tutto questo avverrà mantenendo pubblici i due ospedali, tutelando i lavoratori e offrendo ai cittadini servizi migliori, senza alcun costo aggiuntivo per le loro tasche. Spero che questo sia davvero il fischio finale della partita burocratica e quello di inizio di un percorso che migliorerà la vita dei pazienti”.

