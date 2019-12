Serie D: il Cus abbatte Alassio e vola in fuga. Due punti al Maremola

Savona. La quinta giornata del campionato di pallavolo maschile di Serie D ha visto il Cus Genova confermarsi al primo posto, unico team a punteggio pieno del campionato. Seconda piazza, in condivisione, per la Grafiche Amadeo Sanremo e la Adpsm2013 Rapallo. I sanremesi, inoltre, devono recuperare una gara.

La capolista, guidata in campo da Cristiano Viale, capitano del team universitario, ha piegato la Serrafrutta Alassio di coach Croce in tre set. Solo nel secondo parziale, chiuso 28-26, gli ospiti sono sembrati in grado di rallentare la capolista.

