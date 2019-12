A Pietra Ligure tutto pronto per la tradizionale e affascinate cerimonia del Confuoco

Pietra Ligure. Domenica 22 dicembre a Pietra Ligure torna la tradizionale e affascinante cerimonia del Confuoco (U Cunfögu), accompagnata dal consueto programma di appuntamenti che, come ogni anno, segnano la domenica prenatalizia pietrese.

Come da antica usanza, alle 17 il sindaco accenderà il ceppo d’alloro (oibâ) nella cornice di piazza La Pietra (Ciàssa Véggia), nel centro storico di Pietra Ligure, rinnovando quell’antico rito che dal 1385, anno in cui Pietra Ligure entrò a far parte della Repubblica di Genova, è occasione per i pietresi di ringraziamento, rendendo omaggio alle autorità e scambiandosi gli auguri.

... » Leggi tutto