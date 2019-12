ALLERTAROSSA, frana l’ultimo tratto di strada sul ponte per Rocchetta Nervina

Rocchetta Nervina. Ha ceduto a causa della perturbazione di oggi l’ultimo lembo di carreggiata rimasta intatta sulla strada provinciale al confine tra Dolceacqua e Rocchetta Nervina. Nello stesso punto in cui, lo scorso 27 novembre, una frana ha inghiottito parte della sp68, il terreno ha ceduto, portandosi via l’ultimo pezzo di asfalto di quella che era l’unica via di collegamento veicolare di Rocchetta, paese che al momento resta isolato.

Nel frattempo, oggi è giunta a Dolceacqua la grossa gru da 100 tonnellate che servirà per installare il ponte di metallo necessario a bypassare la frana e ripristinare una normale viabilità, togliendo così dall’isolamento il paese.

