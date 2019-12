Bordighera si trasformerà nel villaggio natalizio del divertimento, dell’animazione e dello shopping natalizio con “BordiChristmas“.

A cominciare da domani sabato 21 dicembre dove andrà in scena in Corso Italia dalle 9 alle 19, il mercatino del Gusto, per conoscere le tradizioni enogastronomiche liguri e non solo.

