Festival di Sanremo 2020, Amadeus: «Tiziano Ferro ci sarà tutte le sere»

Sanremo. «Sono soddisfatto del lavoro fatto per Sanremo Giovani». Sono queste le prime parole dichiarate da Amadeus, presentatore e direttore artistico del 70° Festival di Sanremo, in seguito alla puntata dedicata ai giovani talenti, andata in onda su Rai 1.

«Tutte le canzoni salite sul palco questa sera erano fortissime. Sono innamorato delle loro canzoni e sono felice per loro che siano arrivati a Sanremo, gli auguro il successo di Ramazzotti e di Mahmood, per citare il primo e l’ultimo vincitore di questa categoria».

