L’Italia Under 20 con Ettore Novara è bronzo mondiale

Savona. È una medaglia di bronzo pesante e meritata quella che portano al collo gli azzurrini di Carlo Silipo.

L’Italia Under 20 si aggiudica la finale per il terzo posto dei campionati mondiali di categoria in Kuwait. Battuta la Croazia 9-6 al termine di una partita che ha visto l’Italia quasi sempre avanti e la squadra di Krekovic non mollare mai, neanche a 90 secondi dalla fine con gli azzurri avanti di due gol. La chiude definitivamente Mezzarobba su rigore (il quarto concesso dagli arbitri, tre all’Italia e uno alla Crozia) a 41″ dalla sirena. Mezzarobba, autore di una tripletta, aveva anche realizzato il primo gol del match dopo due minuti di gioco.

... » Leggi tutto