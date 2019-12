Maltempo e viabilità, chiuse diverse strade provinciali: “Già al lavoro per la riapertura”

Provincia. Sono ormai in esaurimento i fenomeni meteo che per tutta la giornata hanno interessato il savonese e la Liguria. E’ giunto dunque il momento di fare il bilancio dei danni, specialmente sul fronte della viabilità provinciale, già messa a dura prova dal maltempo dello scorso mese di novembre.

Spiega il consigliere provinciale delegato Luana Isella: “Il grosso della perturbazione di oggi è passata, sulla Provincia abbiamo dovuto chiudere tre strade, su due (Sp6 ed Sp3) stiamo lavorando per liberare la strada; la Sp8 è aperta a senso unico alternato; la Sp40 è stata chiusa per precauzione e stanno lavorando per riaprirla”.

