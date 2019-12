Nuova frana, chiusa la Sp12: “Ma i residenti possono raggiungere Santuario scortati”

Agg. Ore 22:25. Operai e protezione civile sono riusciti nell’intento di liberare almeno una corsia della Sp12 per permettere ai residenti di Santuario di raggiungere le proprie abitazioni e viceversa. Il tratto sarà presidiato tutta la notte da personale della protezione civile, che scorterà i residenti. Domattina ripartiranno i lavori per cercare di liberare la strada in entrambe le direzioni.

Savona. Nuova frana si abbatte sulla Sp12 che collega Savona a Santuario: strada chiusa e operai al lavoro per cercare di liberarla.

