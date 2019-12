Serie C: Normac e Lunezia in testa, Iglina al quarto posto

Savona. Il campionato di pallavolo femminile di Serie C è giunto alla nona giornata. A guidare la classifica, appaiate, la Normac e la Lunezia.

Le due capolista continuano la corsa da imbattute, ma anche la Normac rallenta. Nella gara dello scorso weekend, infatti, il team di coach Repetto ha faticato in casa della Nuova lega pallavolo Sanremo. Nonostante l’enorme distanza in classifica, il match si è concluso solo al quinto set. Le padrone di casa, capitanate da Giorgia Delle Monache, si sono portate avanti di un set in ben due occasioni, prima di cedere alla rimonta della capolista. Vince per tre set a zero in trasferta, invece, l’altra squadra di Sanremo. La Grafiche Amadeo, infatti, ha piegato con parziali molto combattuti il Celle Varazze.

