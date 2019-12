Albenga, Ciangherotti attacca: “Dal consiglio comunale non regali ma ‘pacchi’ ai cittadini”

Albenga. “Un bilancio copia-incolla, perdipiù con nuove tasse, che conferma l’immobilismo della maggioranza di centrosinistra. Poi la solita poca chiarezza, sia sulla tassa di soggiorno che sulla delibera che nasconde il seme della trasformazione della Fondazione Oddo in Azienda Speciale. Un consiglio comunale, quello rinviato a questa sera, che doveva portare regali di Natale alla città e, invece, porta solo ‘pacchi’ ai cittadini”. Lo afferma in una nota Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.

“Cominciamo con la tassa sulla pubblicità, aumentata di 35 mila euro per le strutture di vendita medio alte – scrive – In soldoni significa che sarà la Coop (e chi per essa) a pagare, il prossimo anno, gran parte delle spese del Campo Solare. In più, le famiglie dei bambini che usufruiranno del Campo Solare, per accedere al servizio, dovranno versare ben 30 mila euro al Comune, a fronte di una spesa di 100 mila euro per luglio e agosto”.

