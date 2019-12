Albenga, nasce il comitato di Italia Viva

Albenga. Si è costituito il primo comitato di Italia Viva ad Albenga. Il coordinatore sarà Alessandro Andreis, già assessore del comune di Albenga; nel direttivo anche il consigliere di maggioranza Vincenzo Munì.

“Il comitato – spiegano – si prefigge in particolare di stimolare e aiutare a far crescere tutte le realtà economiche della città (commerciali, agricole, turistiche e artigianali), attraverso proposte concrete e mirate ad uno sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle infrastrutture cosi carenti nella nostra regione e all’utilizzo dello strumento ‘Sblocca Italia’ che potrebbe essere cosi importante per la messa in sicurezza del nostro territorio”.

