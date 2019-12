Imperia, la maggioranza replica a Pd e Sinistra in Comune: «Nessuna offesa alla memoria»

Imperia. Claudio Ghiglione diImperia Insieme, Daniele Ciccione di Obiettivo Imperia e Vincenzo Garibbo di Area Aperta della maggioranza replicano alle parole del Partito Democratico e di Sinistra in Comune in merito alla questione della senatrice Liliana Segre:

«Il comunicato del Partito Democratico, così come quello di Sinistra in Comune, è intriso di strumentalizzazione politica fuori luogo e indegna. I toni così scomposti, molto lontani da quelli utilizzati ieri dal consigliere Risso, rendono palese come il vero intendimento non fosse ricercare la massima condivisione sui valori bensì una frivola visibilità politica.

... » Leggi tutto