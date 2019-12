Sanremo, diciottenne straniero sorpreso dai carabinieri mentre spaccia cocaina: arrestato

Sanremo. Nei giorni scorsi, gli investigatori della sezione operativa dei carabinieri hanno tratto in arresto un diciottenne senegalese, senza fissa dimora, incensurato, poiché fermato in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina ad un giovane assuntore sanremese.

L’episodio è accaduto in via Martiri della Libertà, dove i militari, nascosti da abiti civili, hanno notato l’assuntore parlare al cellulare guardandosi attorno con fare circospetto, in attesa dell’arrivo di qualcuno. Dopo qualche minuto, è sopraggiunto lo spacciatore e con una rapida stretta di mano è avvenuto lo scambio denaro/droga.

