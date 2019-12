Savona, riaperta a senso unico alternato la Sp12 al Santuario

Savona. E’ stato riaperto a senso unico alternato il tratto di Sp12 al Santuario di Savona sul quale ieri sera si è abbattuta una frana.

Gli operai della Provincia ed i volontari della protezione civile hanno lavorato diverse ore per liberare almeno una corsia della strada per permettere ai residenti di Santuario di raggiungere le proprie abitazioni e viceversa. Il tratto sarà presidiato tutta la notte da personale della protezione civile, che scorterà i residenti. Domattina ripartiranno i lavori per cercare di liberare la strada in entrambe le direzioni.

... » Leggi tutto