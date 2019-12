Savona: su Amazon “Le bombe di Savona ’74-’75”, il libro che collega gli attentati alla “strategia della tensione”

Savona. Esce oggi su Amazon e in alcune librerie savonesi “Le bombe di Savona ’74 – ’75: i protagonisti, le immagini, la verità”. Il libro di Massimo Macciò costituisce l’ideale complemento di “Una storia di paese”, il volume (pubblicato a luglio 2019) che ripercorre, con nomi e cognomi dei protagonisti, la tragica epopea delle bombe di Savona e ne propone una spiegazione – basata su documenti in gran parte inediti e su nuove testimonianze – “decisamente difforme – spiega l’autore – da quella ufficialmente tramandata da buona parte dell’establishment savonese e ligure”.

A distanza di sei mesi, il nuovo libro presenta innanzitutto una serie di interviste, in gran parte inedite, ad alcuni tra i maggiori protagonisti della vicenda che, tra il 30 aprile 1974 e il 26 maggio 1975, vide Savona oggetto di una serie di attentati unica nel suo genere: dodici bombe scoppiate nei portoni delle case, davanti alle scuole, lungo i viadotti ferroviari e autostradali e così via, con il tragico epilogo di una vittima e decine di feriti. Tra i tanti, le voci di Giovanni Russo (l’avvocato savonese allora esponente della Democrazia Cristiana locale e che fu in seguito deputato per la stessa DC) e di don Giampiero Bof, il teologo che nel periodo delle bombe svolse anche il ruolo di insegnante al Liceo classico “Gabriello Chiabrera”, allora frequentato dai ragazzi della borghesia savonese.

