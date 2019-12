Tennistavolo, concluso il girone di andata: Savona terzo in C2, Don Bosco Varazze secondo in D1

Varazze. Nel weekend di sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre si è completata la quinta giornata dei campionati regionali a squadre maschili, che era stata rinviata tre settimane prima a seguito dell’allerta meteo.

In Serie C2 il Savona è andato a vincere per 6 a 1 in trasferta col Genova. Perfetti Edmond Arapi e Livio Santini, autori di due punti ciascuno e vittoriosi in coppia nel doppio; il successo è stato completato da Sergio Calò.

