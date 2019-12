Tragedia a Rocchetta di Cairo: scontro auto-bici, muore una 40enne

Cairo Montenotte. Una donna di 40 anni è morta oggi in un incidente stradale avvenuto a Rocchetta di Cairo, lungo la Sp29, poco dopo il bivio per Cairo Montenotte in direzione Rocchetta.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 12.30. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica: secondo le prime informazioni un’auto, una Fiat bianca, avrebbe urtato una ciclista, sbalzandola dal sellino e facendola cadere violentemente a terra. Nell’impatto con il terreno la donna ha riportato un gravissimo trauma cranico che non le ha lasciato scampo.

