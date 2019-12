Ventimiglia, dovevano essere in carcere ma invece erano in libertà: arrestati due stranieri

Ventimiglia. La polizia di stato ha tratto in arresto due cittadini stranieri.

Nel quartiere Peglia, in prossimità del ponte ferroviario, sull’argine destro del fiume Roja, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Liguria fermava uno straniero di nazionalità afghana, di 30 anni, il quale, a seguito di accertamenti in banca dati risultava essere stato condannato dal Tribunale di Imperia alla pena della reclusione di anni 3 e mesi 4 per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, commesso a Ventimiglia, nella primavera di due anni fa.

