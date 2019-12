Ad un mese dalla devastante allerta rossa tra sfollati e isolati, strade chiuse e legname sulle spiagge

Provincia. Reduci da una allerta rossa appena passata e ad un mese esatto dalla devastante allerta rossa con una ondata di maltempo che fa ancora sentire i suoi effetti nel savonese, tra sfollati e isolati, strade chiuse, legname e detriti sulle spiagge.

Il 23 e 24 novembre scorso il “colpo” alla nostra provincia ha provocato danni enormi e ferite ancora aperte e non ancora rimarginate, basta pensare al crollo della A6 con il tratto autostradale chiuso al traffico per la recente allerta meteo, la situazione del Colle di Cadibona che ha isolato la Val Bormida, così come le stesse le provinciali sono ancora martoriate, con i lavori in somma urgenza varati da Palazzo Nervi che devono ancora essere completati: ad esempio nel comprensorio di Stella dove la situazione di isolamento sta ancora alimentando polemiche (un’ultima frana questa mattina nel tratto di Sp 52 verso Ellera, con alberi sulla strada), oppure a Rialto dove gli interventi viari devono ancora essere ultimati per ripristinare la piena mobilità nelle sei frazioni del paese dell’entroterra finalese.

