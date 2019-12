Albenga, via libera dal Consiglio comunale al bilancio di previsione: torna il campo solare e tariffe invariate

Il Consiglio comunale di Albenga si apre con le comunicazioni del Sindaco il quale ha voluto ringraziare i volontari della protezione civile, della croce bianca, i tecnici comunali, gli amministratori, i vigili del fuoco, la polizia locale e le forze dell’ordine per il lavoro svolto durante l’allerta meteo.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Purtroppo troppo spesso ondate di maltempo come queste coinvolgono il nostro territorio. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone, ma si sono verificati alcuni allagamenti, una frana di dimensioni consistenti sulla Sp 3 (sulla quale si è prontamente intervenuti) e altri piccoli smottamenti, mentre la mareggiata ha interessato viale Che Guevara, dove interverremo in economia attraverso l’operato dei nostri cantonieri”.

