Liguria. Mentre alle 12.00 di oggi si è chiusa l’allerta gialla per i bacini grandi della zona C ((lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana), Arpal ha emanato l’avviso meteo per mareggiata intensa, valido per oggi domenica 22 (per tutta la fascia costiera regionale) e domani lunedì 23 dicembre (per centro e levante).

Domani, lunedì 23, avviso anche per venti di burrasca forte su tutta la regione.

