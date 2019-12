Bordighera non dimentica gli ebrei che cercarono la salvezza salpando da “Bagnabraghe”

Bordighera. «Nel 1939 dalla spiaggetta sottostante detta “Bagnabraghe” per sfuggire alle persecuzioni naziste e alle leggi razziali fasciste decine di ebrei e famiglie su barche di pescatori raggiunsero la costa francese per la salvezza e la libertà.

Perché non si dimentichi. L’ANPI di Bordighera ottant’anni dopo pose – Dicembre 2019».

E’ quanto impresso, a futura memoria, sulla targa posata stamane nei pressi della spiaggia dalla quale salparono gli ebrei in cerca di salvezza. Una testimonianza importante, voluta dall’ANPI di Bordighera presieduta da Giorgio Loreto: «Quello di oggi è un atto pubblico – ha detto Loreti – Il riconoscimento di un avvenimento storico grave, gravissimo». Il nazismo, le leggi razziali fasciste. L’antisemitismo, la ‘questione razziale’, le deportazioni. Per sfuggire a tutto questo, ha aggiunto Loreti, «molti ebrei, europei, soprattutto austriaci, vennero a Bordighera. Io ricordo addirittura persone anziane che ricordavano la presenza di famiglie di ebrei che a certe ore del giorno erano accampate, con una valigia o una borsa, in centro a Bordighera, vicino alla chiesa di Terrasanta, in attesa di recarsi qui, in questo luogo, per poter raggiungere la Francia. Pensate se noi, non avendo fatto nulla di illegittimo, fossimo obbligati a lasciare tutto, casa e affetti, e partire».

