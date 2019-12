Carcarese, Vercelli e Chiarlone: “I ragazzi hanno risposto benissimo, i nostri tifosi sono splendidi”

Vallecrosia. L’Olimpia Carcarese non vinceva da quattro partite; allo Zaccari di Vallecrosia i biancorossi sono tornati al successo, battendo con un netto 3 a 0 il Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

Una vittoria che permette ai valbormidesi di trascorrere le festività occupando la quinta posizione in classifica. Il presidente Dino Vercelli commenta così la prima metà di stagione: “Mi è piaciuto moltissimo, abbiamo un gruppo di ragazzi molto unito, ottimi professionisti: non posso che essere soddisfatto. La Carcarese ha dovuto affrontare un momento di cambiamento, che è rappresentato dall’addio di Alloisio, che ringrazio per quello che ha fatto per la squadra. Questo momento di cambiamento è rappresentato da Chiarlone, che ringrazio, anche per la bellissima prestazione di oggi”.

