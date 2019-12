Festa a Bordighera: musica, shopping e divertimento con BordiChristmas

Bordighera. Grande festa a Bordighera: la Città delle Palme per tutta la giornata ha ospitato BordiChristmas, trasformando il centro in una grande isola pedonale destinata allo shopping e all’intrattenimento.

Tanti laboratori per bambini, che hanno trovato per loro una scuola di pasticceria, a cura del ristorante La Cicala e dell’Hotel Parigi e una scuola di scultura del legno a cura di Fohaus. E ancora: laboratori per creare decorazioni dell’albero di Natale con Ariela. Inoltre il Motoclub Gentlemen Bordighera ha fatto divertire i bambini dai 7 ai 12 anni, mettendoli alla guida di veri motocicli elettrici.

... » Leggi tutto