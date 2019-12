Hockey indoor, Under 14 femminile: il Savona parte con due vittorie

Savona. Oggi, domenica 22 dicembre, si è disputata la prima tappa del campionato Under 14 femminile di hockey indoor. Si è svolta al Palacus di Genova.

Le ragazze del Savona HC si sono scontrate in due partite con l’HF Genova 1980. La prima è stata più sofferta, vinta per 2 a 0 con i gol messi a segno da Marzouq e Poggi. Nella seconda le biancorosse hanno preso maggiore sicurezza e si sono imposte per 7-2 con reti di Marzouq (3), Burchi (2), Cuneo e Poggi.

