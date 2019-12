Maersk e traffico tir, Forzano: “Sosta tir nell’ex area di Tirreno Power e Vernazza a Parco Doria”

Savona/Vado L. “Elisa Spingardi, consigliere di minoranza a Vado Ligure, ha avanzato una proposta per utilizzare il parco ferroviario Doria di via Stalingrado a Savona come area di sosta dei tir della piattaforma Maersk. Ha individuato un’area, ma non ha tenuto in conto il traffico di andata e ritorno con il casello di Savona-Vado, ed auspicabilmente quanto prima, con il casello di Bossarino”.

Così il presidente del Comitato Casello Albamare Paolo Forzano interviene sulle possibili soluzioni per il traffico dei mezzi pesanti derivante dalla nuova infrastruttura portuale vadese.

