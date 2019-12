Milleproroghe, Rixi: “Governo sblocchi 80 milioni di euro per l’autotrasporto”

Liguria. “Il Milleproroghe presentato dal governo giallorosso è una presa in giro per Genova e la Liguria. Senza lo sblocco delle risorse, già indicate nel Dl Genova, per la digitalizzazione degli scali dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale, infatti, non sono erogabili gli 80 milioni di euro, già previsti proprio dalla legge per Genova, per l’autotrasporto, gravemente penalizzato per il crollo del viadotto Morandi e oggi costretto a subire ulteriori danni a seguito del crollo del viadotto sulla A6 e delle restrizioni al traffico sulla A7 e A26”.

Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi.

