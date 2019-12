Bordighera. Le dichiarazioni di Mara Lorenzi di Civicamente Bordighera:

«Proprio in questi giorni un anno fa circa 600 persone a Bordighera firmavano in supporto della coraggiosa iniziativa presa da Enrico Ioculano, allora Sindaco di Ventimiglia, per contrastare la ludopatia: spegnere le slot machines dalle 7 alle 19.

... » Leggi tutto