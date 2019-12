Polizia municipale, niente più pattuglie a Imperia. SULPL: «Sgomento e indignazione»

Imperia. Il SULPL sindacato autonomo della Polizia Locale, avendo appreso che il Dirigente della Polizia Locale Aldo Bergaminelli su disposizione (ma forse sarebbe il caso di utilizzare il termine “ imposizione”) del Sindaco, ha emanato ordine di servizio nel quale gli Operatori di Polizia Locale con decorrenza dalla giornata odierna domenica 22 dicembre 2019 si vedranno costretti ad effettuare servizio da soli con lo scioglimento quindi delle varie pattuglie, manifesta con sgomento e indignazione la propria incredulità di fronte a quella che oltre ad essere una presa di posizione anacronistica risulta soprattutto essere gravemente deficitaria dal punto di vista della sicurezza degli appartenenti al Corpo.

A tal proposito il rappresentante sindacale e membro RSU Fabio Delucchi afferma: «Siamo rimasti allibiti e increduli di fronte a queste nuove modalità operative. Torniamo di colpo indietro di trent’anni. Ma all’epoca la società e le esigenze dei cittadini erano ben diverse. Qualcuno è rimasto ancora alla vecchia concezione del “vigile urbano” (ignorando che tale figura e’ decaduta per Legge dal lontano 1986..) di un’ epoca fa fa che svolgeva compiti prettamente di viabilità e di controllo del traffico. Siamo ormai alle soglie del 2020 ed i tempi sono drasticamente cambiati così come il ruolo della Polizia Locale che adeguandosi alle radicali trasformazioni della realtà è chiamata sempre più a svolgere mansioni tipiche delle Forze di Polizia dello Stato (di cui pero’ non abbiamo le stesse tutele giuridico-assistenziali e previdenziali) per rispondere alle innumerevoli esigenze della collettività, dall’attività di polizia giudiziaria ,al rilievo dei sinistri stradali, all’effettuazione dei famigerati Tso, al sedare risse, alla prevenzione dei reati predatori e contro il patrimonio, all’intervento per diverbi familiari tanto per citare alcune tipologie di attività cui ogni giorno siamo chiamati ad operare molte volte anche su disposizione dell’Autorità Giudiziaria».

