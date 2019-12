Quiliano, approvato il bilancio di previsione. Il sindaco Isetta: “Sviluppo e promozione del territorio”

Quiliano. Valorizzazione del territorio di Quiliano per l’outdoor e un turismo sostenibile riferito ai nostri borghi storici e all’entroterra. Potenziamento della funzione e del ruolo della biblioteca civica, centro propulsore delle attività culturali. Agevolazioni per le fasce deboli sull’addizionale comunale all’Irpef e una nuova disciplina tariffaria per l’erogazione dei servizi comunali. Aggiornamento del piano comunale di protezione civile agli attuali scenari evolutivi sviluppatisi in questi mesi, potenziamento dei servizi di viabilità e prosecuzione nel percorso delle assunzioni del personale comunale.

Sono alcuni degli elementi principali che contraddistinguono il nuovo bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e il relativo Documento Unico di Programmazione, approvati dal Consiglio comunale. Il bilancio pareggia in euro 12.190.920 e dal 1° gennaio 2020 la gestione amministrativa a cura degli uffici è già garantita attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, approvato dalla Giunta al termine della stessa seduta del Consiglio Comunale.

