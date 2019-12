Sanremese VS Seravezza. L’ultimo match del 2019 finisce in pareggio

Sanremo. Finisce in parità l’ultimo incontro del girone di andata tra Sanremese e Seravezza. Un pareggio che non accontenta certo i padroni di casa, a lungo dominatori del match, ma puniti dagli ospiti proprio nel momento di maggiore pressione. Con questo risultato, la Sanremese arriva al giro di boa del campionato con 31 punti e un prezioso secondo posto alle spalle del Prato che lascia intatte tutte le chances in vista di un girone di ritorno che si annuncia avvincente.

L’ultimo atto del 2019, andato in scena a Comunale, vedeva un sostanziale equilibrio nei primi minuti di gara, con i toscani pericolosi al 6′ con Podestà (diagonale respinto da Signorini, schierato al posto dell’infortunato Caruso) e la risposta di Colombi, al quarto d’ora, con un gran tiro dalla distanza che Mazzini deviava in angolo. Con il passare dei minuti, la Sanremese prendeva campo ed il Seravezza rimediava due cartellini gialli, tra il 22′ ed il 30′, prima di capitolare al 33′ quando Scalzi raccoglieva un invitante cross di Spinosa e trafiggeva l’estremo difensore ospite, siglando la sua tredicesima rete in campionato.

... » Leggi tutto