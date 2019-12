Seconda Categoria, Vadese contro Murialdo: la cronaca in diretta

Vado Ligure. Allo stadio Ferruccio Chittolina di Vado Ligure va in scena l’ultimo match della decima giornata del campionato di Seconda Categoria ligure (Girone B). Le protagoniste della sfida saranno la Vadese e il Murialdo, due squadre entrambe alla ricerca dei tre punti, ma in lotta per obiettivi totalmente diversi. I padroni di casa sono infatti chiamati a rispondere alla vittoria del Mallare, che alle 14:30 ha travolto 5-2 la Santa Cecilia portandosi a +4 proprio sui granata. Gli ospiti invece ricoprono l’ultima posizione in classifica e vorrebbero al più presto ottenere risultati utili per uscire dalla zona calda. Attenzione quindi a dare per scontato l’esito del match, che si prospetta appassionante e ricco di colpi di scena.

Per chiudere al meglio il 2019 mister Metalli manda in campo Provato, Enzi, Pulina, Cirio, Suetta, Paladin, Montalto, Marchi, Tona, Giannone e Enrile

