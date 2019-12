“Sui sentieri del Golfo”, ben 25 partecipanti per la prima escursione invernale

San Bartolomeo al Mare. Giornata primaverile per i partecipanti all’escursione “Anello di Chiappa in inverno” svoltasi ieri a San Bartolomeo al Mare nell’ambito del calendario “Sui sentieri del Golfo”, il calendario di escursioni guidate di San Bartolomeo al Mare in compagnia della Guida ambientale escursionistica Luca Patelli (www.lucapatelli.com).

Ben 25 i partecipanti che si sono presentati nel giorno del passaggio dalla stagione autunnale a quella invernale, nonostante il maltempo da allerta rossa del giorno precedente. Dalla frazione di Chiappa, i partecipanti hanno percorso l’antica mulattiera verso Andora, scoprendo testimonianze uniche della storia del territorio e panorami magnifici a cavallo delle due valli.

... » Leggi tutto