Veloce, Andrea Cosentino: “Al di là dei tre punti, non abbiamo giocato una buona gara”

Pietra Ligure. La Veloce travolge (5-0, doppiette di Calcagno e Colombino e rete di Fanelli) la Loanesi, ma a capitan Andrea Cosentino. al di là dei tre punti ottenuti, la prestazione non è piaciuta affatto.

“Abbiamo vinto, ma giocato molto male, soprattutto nel primo tempo – dichiara il difensore – ragion per cui non dobbiamo essere contenti della prestazione. Volevamo chiudere il girone di andata ad undici punti, in modo tale da rimanere agganciati alle squadre che ci precedono in classifica. Nella sosta dovremo allenarci bene, aiutando i nuovi acquisti ad amalgamarsi con la squadra, per cercare di cambiare marcia nel girone di ritorno”.

