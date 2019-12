Albenga, avvicindamento di cariche alla Fondazione Oddi: Roberto Pirino è il nuovo presidente

Albenga. Avvicendamento di cariche alla Fondazione Oddi, infatti l’avv. Alessandro Colonna, presidente dal 2017, lascia il posto al dott. Roberto Pirino, già nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione dal 2015 “nell’ottica del cambiamento, ma nel segno della continuità”.

Colonna, infatti, resterà nel CDA della Oddo come consigliere, anche per curare le molteplici iniziative che sono state varate negli anni in cui è stato presidente, e che intende portare a compimento

