Albenga, la Polizia Locale arresta un pregiudicato per spaccio

Albenga. E’ stato arrestato nel pomeriggio di ieri dalla Polizia Locale di Albenga M.R., marocchino di 43 anni beccato in flagranza mentre impacchettava delle dosi di hashish, ai fini di spaccio. L’uomo, non nuovo a questo tipo di reato, era uscito da poco più di un mese dal carcere di Sanremo dove aveva scontato una pena proprio per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, in attesa della condanna definitiva, ha subito la misura cautelare del divieto di dimora su tutto il territorio della provincia di Savona.

... » Leggi tutto