Bordighera, atti di vandalismo e schiamazzi al Carillon: il consiglio comunale inasprisce le sanzioni

Bordighera. Troppi atti di vandalismo e schiamazzi notturni, che disturbano il sonno dei residenti di via Dei Colli, in particolare quelli che abitano in zona Carillon: per contrastarli, il consiglio comunale ha votato all’unanimità l’inasprimento di sanzioni e provvedimenti.

In particolare, nei confronti di chi danneggia beni pubblici scatteranno multe a partire dai 1000 euro, mentre il regolamento di polizia urbana precedente prevedeva sanzioni minime di 100 euro. L’area del Carillon, inoltre, è stata inserita in quelle dove è possibile applicare il Daspo urbano, per allontanare chi, in qualche modo, infastidisce il prossimo.

... » Leggi tutto