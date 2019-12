Capacchione (presidente SIB): “Le mareggiate aumentano erosione dei litorali e danni agli stabilimenti balneari”

Regione. La recente ondata di maltempo, con conseguente allerta rossa, ha nuovamente compromesso tra le altre cose vari stabilimenti balneari liguri, causando danni per svariati milioni di euro. Ad affermarlo il presidente di S.I.B (Sindacato Italiano Balneari) Antonio Capacchione.

“Le mareggiate, che in questi giorni interessano le nostre coste, stanno creando gravissimi danni ai litorali, amplificando i fenomeni erosivi in atto, tanto che molti tratti di spiaggia sono, di fatto, scomparsi. Danneggiate o seriamente compromesse moltissime strutture balneari, cabine e magazzini, in molti casi, poi, sono stati spazzati via dalla forza delle onde, mentre il mare ha invaso anche bar e ristoranti devastando gli arredi interni”, ha spiegato Capacchione.

