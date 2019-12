Dianese&Golfo, i risultati del settore giovanile

Diano Marina. Ecco i risultati dell’ultimo fine settimana del settore giovanile della Dianese&Golfo prima della sosta natalizia.

La juniores di Davide Torregrossa perde negli ultimi minuti in trasferta con il Celle Ligure per 3 a 2. Gli allievi 2003 di Bogliolo Francesco cadono in trasferta a Ventimiglia col punteggio di 2 a 1 pagando numerose assenze. Gli allievi 2004 di Decesari Umberto dopo una ottima prestazione battono la Cairese per 6 a 0 raggiungendo la vetta della classifica.

... » Leggi tutto