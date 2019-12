Disoccupazione nel savonese, Cisl: “Un’emergenza drammatica della nostra provincia”

Provincia. “Si avvicina Natale e quante persone vorrebbero avere come regalo un posto di lavoro? In provincia di Imperia e di Savona il lavoro che manca è purtroppo una drammatica emergenza”. Inizia così l’amara nota natalizia della segreteria Confederale UST CISL Imperia-Savona.

“Con le altre organizzazioni sindacali – spiega la segretaria confederale Cisl Imperia Savona Antonietta Pistocco – siamo impegnati su vari tavoli con le Istituzioni e le associazioni datoriali per cercare di offrire prospettive di sviluppo al nostro territorio e quindi creare future occasioni di lavoro. Occorre, però, aiutare fin da subito le tante, troppe persone in difficoltà, che, dopo aver perso il proprio posto di lavoro o senza la speranza di trovare un’occupazione, si trovano ad affrontare la vita e la sua quotidianità con tanti problemi in più. Per questo motivo abbiamo attivato lo Sportello Lavoro Cisl Imperia Savona, che offre aiuto concreto e tutta una gamma di servizi e di prestazioni”.

