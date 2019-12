I cani delle forze di Polizia restano senza pensione: l’appello al Governo parte dalla Liguria

Regione. “In questi giorni abbiamo appreso che c’è una questione che ha acceso un dibattito nazionale e parlamentare riguardo i colleghi a 4 zampe che giungono all’onorata pensione. I cani della polizia, ma anche tutti i cani che prestano servizio nelle amministrazioni dello stato (VVF ecc) sono colleghi a tutti gli effetti, vivono la loro vita lavorativa e non solo al fianco dei loro conduttori per molti anni”.

Parola del Sap di Genova, per voce di Francesco Piliego, dal quale hanno proseguito, entrano nello specifico della questione: “Come noto, durante l’operatività, i cani della Polizia sono totalmente a carico dell’Amministrazione. Il problema, come sollevato, non è l’abbandono del cane. Infatti, grazie alla vicinanza di colleghi specialisti che fanno parte degli specialisti cinofili della Polizia, nella stragrande maggioranza dei casi, quasi la totalità, i cani vengono adottati dai loro conduttori al momento della pensione. Dal momento che la loro attività operativa pero’ cessa, perdono qualsiasi tipo di assistenza, la quale rimane totalmente a carico del conduttore, come qualsiasi privato cittadino o dello stesso privato cittadino che lo ha adottato”.

